Covid-19: Hospital de Penafiel muito perto da ruptura

O hospital de Penafiel, que cobre uma área de 12 concelhos, cinco dos quais com mais novos casos de covid-19 na última semana, está perto da ruptura. A sua urgência chegou a atender desde a semana passada 800 pessoas por dia, tendo duas áreas deste serviço, a laranja e a amarela, sido transformadas em zonas para receber doentes com sintomas de infecção com o novo coronavírus. Chega a haver pacientes internados no serviço de urgência durante três dias. Esta terça-feira de manhã seriam 25 a 30 os doentes nesta situação. Há 53 profissionais de saúde infectados e outros tantos em quarentena ou a faltar devido a licenças relacionadas com a epidemia de covid-19.

