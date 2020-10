Recolhimento obrigatório só com estado de emergência

O Governo optou pela situação de calamidade, que permite aplicar medidas de confinamento mitigado, como o “dever de permanência no domicílio”, para evitar soluções mais duras, como o recolhimento obrigatório, que, de acordo com a opinião de membros do executivo, no sistema legal português só pode ser aplicado sob o estado de emergência.

Continuar a ler