O não do BE ao Orçamento marca o princípio do fim do “costismo”?

O Governo viu a decisão do Bloco de Esquerda de votar contra o Orçamento do Estado para 2021 como “incompreensível”​. Apesar de o OE ter aprovação na generalidade garantida, será esta rejeição o momento que marca o começo do fim de um ciclo político? Tema para análise neste P24 com a directora-adjunta do PÚBLICO Ana Sá Lopes.

