Governo e Bloco levam tensão para o Parlamento. Direita prevê fim de ciclo

Uma “deserção” à esquerda, “egoísmo tacticista partidário” e, porventura, uma decisão “irrevogável”. A tensão entre o Governo e o Bloco de Esquerda foi visível no primeiro debate do Orçamento do Estado (OE) para 2021. Mas nem só dos socialistas vieram as farpas: o PAN sugeriu irresponsabilidade dos que votam contra e à direita vaticinou-se o fim próximo da “geringonça”.

