Deputados do PEV vão abster-se na votação do OE na generalidade

O deputado José Luís Ferreira, do PEV, anunciou nesta terça-feira de manhã, que os dois ecologistas com presença no Parlamento vão abster-se na votação do Orçamento do Estado para 2021 na generalidade. O debate sobre o documento começa esta tarde e as votações realizam-se 24 horas depois.

“Os Verdes vão abster-se na generalidade com o propósito de dar mais uma oportunidade ao PS e ao Governo para o combate à pobreza, o apoio aos serviços públicos e aos transportes públicos, nomeadamente à ferrovia”, explicou o parlamentar.

“O Orçamento de Estado que hoje inicia a sua discussão está longe de dar resposta aos problemas do país e dos portugueses”, reiterou José Luís Ferreira. Contudo, precisou: “O Governo manifestou disponibilidade para acolher algumas das nossas preocupações de conservação da natureza e protecção animal, nas micro empresas e no estatuto da agricultura familiar.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Esta disponibilidade do PS e do Governo não tornaria este Orçamento de Estado um bom orçamento, mas será tida em conta na votação final global quando o documento estiver concluído com as alterações, de Os Verdes e outros partidos, em sede de especialidade”, concluiu.

Recorda-se que, como o PÚBLICO recordou na edição desta segunda-feira, o PEV nunca votou o Orçamento de forma diferente da bancada comunista com a qual integra as candidaturas da CDU.

Deste modo, já é conhecido o sentido de voto de todas as bancadas e quase todos os deputados únicos: PCP, PAN, PEV e Cristina Rodrigues abstêm-se (16); PSD, Bloco, CDS, Chega e Iniciativa Liberal votam contra (105) e, para já, só o PS vota a favor (108). Joacine Katar Moreira continua entre o voto a favor e a abstenção.