Cuidado com as vertigens: estas são as melhores fotografias aéreas de 2020

Campos de relva que parecem nuvens, uma mulher desenhada no mar ou uma moldura celeste. São assim algumas das fotos que concorreram ao Aerial Photographer of the Year 2020, concurso que premeia as melhores fotografias captadas com drone, num helicóptero, balão ou avião — vale tudo, desde que o fotógrafo esteja bem lá em cima.

A competição contou com milhares de submissões de fotógrafos de 65 países, tendo sido elegidas 106 fotos em 22 categorias. Foram ainda distinguidos 11 fotógrafos em seis categorias master. As imagens da fotogaleria foram as premiadas em diversas áreas, desde Ambiente, Vida Quotidiana e Transporte, mas o prémio de dez mil dólares foi atribuído ao belga Sebastien Nagy, também vencedor das categorias Arquitectura, Paisagens Urbanas, Paisagens e Hotéis. Pela primeira vez a participar num concurso de fotografia, Sebastien "não acreditava que iria vencer" e participou "por diversão", confessa, citado num comunicado enviado pelo concurso ao P3.

Mas há muito para ver na primeira edição desta competição. Christophe Martin, fundador dos Aerial Photography Awards, acredita que "a qualidade e diversidade das fotos demonstra a evolução do material de fotografia aérea e dos standards que atingiu". Estes fotógrafos "mostraram a sua capacidade de impressionar", comenta. E há "novas formas de escrita visual a serem construídas". Queremos continuar a descobri-las, certo?