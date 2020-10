A arte de Saype é um local sem paredes (que agora uniu Europa e Ásia)

Saype pintou uma corrente gigante de braços interligados em Istambul e "uniu" a cidade que se estende por dois continentes. O artista franco-suíço, conhecido por usar nas suas obras uma "mistura biodegradável de giz com carvão", pintou três frescos: na relva da Universidade Boğaziçi, no lado europeu, numa plataforma no Bósforo, que marca o limite entre os dois continentes, e o último no distrito de Beykoz, já no lado asiático.

As três obras ocupam 6300 metros quadrados. São a oitava fase do seu projecto Beyond Walls, em que se propõe a criar uma "corrente humana" à volta de "um mundo cada vez mais dividido". Em 2019, o artista urbano ligou a Europa a África, de Paris a Yamoussoukro, a capital da Costa do Marfim, e passou por Andorra, Genebra, Berlim e Turim. Para apresentar o projecto, Saype usou uma frase de Miguel Torga, no Diário: "O universal é o local sem paredes".