Rishi Sunak: o ministro que poucos conheciam já é apontado ao lugar de Boris Jonhson

No dia 13 de Fevereiro deste ano, Boris Johnson tinha um plano: manter no Governo britânico o núcleo duro dos ministros conservadores que o ajudaram a vencer as legislativas de Dezembro de 2019 e a oficializar o divórcio entre Reino Unido e União Europeia, duas semanas antes. Um a um, os principais nomes do sucesso eleitoral e político tory entraram e saíram do n.º 10 de Downing Street nesse dia, hoje longínquo, para conhecerem os planos do primeiro-ministro e serem reconduzidos nos respectivos cargos.

