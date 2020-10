Milhares de polacos desafiam Governo e protestam há vários dias contra proibição do aborto

Dezenas de milhares de polacos saem às ruas desde a passada quinta-feira, desafiando o Governo e as restrições impostas devido à covid-19, em protesto contra a decisão do Tribunal Constitucional que considerou que o aborto em casos de malformação do feto é ilegal, uma decisão que pode levar a que a interrupção da gravidez na Polónia seja praticamente impossível.

