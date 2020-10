Embaixada de Portugal em Itália aconselha portugueses a “regressarem rapidamente”

A Embaixada de Portugal em Itália publicou um aviso a aconselhar os portugueses que se encontrem no país em “estadia temporária, incluindo turistas e estudantes em programas de intercâmbio, a regressarem rapidamente a Portugal”.

O aviso, publicado na segunda-feira, deve-se à “volatilidade do actual contexto” e ao “risco de um súbito regresso ao confinamento generalizado, encerramento de fronteiras e suspensão de voos entre países europeus”, escreve a embaixada.

A estrutura alerta para o risco de os portugueses “se verem retidos em território italiano, com escassas possibilidades de beneficiarem de apoio por parte das autoridades locais ou nacionais”.

Itália tem registado “um drástico aumento no número de infecções” pelo novo coronavírus, o que torna “imprevisível a evolução da pandemia no país nos próximos dias”, lê-se ainda na nota.

No total, Itália contabiliza 37.479 mortes por covid-19 e 542.789 casos de infecção, cerca de 236 mil dos quais estavam activos na segunda-feira. Há 14.281 pessoas internadas, 1284 em unidades de cuidados intensivos. O estado de emergência foi prolongado até 31 de Janeiro de 2021.

Desde segunda-feira que as piscinas, ginásios, teatros e cinemas do país estão encerrados, com o objectivo de combater a propagação do novo coronavírus. Os bares e os restaurantes têm de fechar às 18h. As medidas estarão em vigor pelo menos até 24 de Novembro.