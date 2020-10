Eleições africanas: um caso de vida ou de morte

O líder da oposição em Zanzibar foi detido e três pessoas foram mortas a tiro, anunciou esta terça-feira a ACT-Wazalando (Aliança para a Mudança e a Transparência – Transparência), dia em que as forças de segurança e os membros da comissão eleitoral votaram antecipadamente nas eleições no arquipélago semi-autónomo, um dia antes das eleições na Tanzânia que além do Presidente e dos deputados nacionais, também elege o executivo e o Parlamento do território.

