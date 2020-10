Património dá parecer favorável condicionado a obra de hotel da Gandarinha em Sintra

Depois de ter chumbado a obra, a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) emitiu parecer favorável condicionado ao projecto de alteração da empreitada que transformará a antiga casa da Gandarinha, em Sintra, no Turim Palace Hotel, uma unidade de cinco estrelas. A obra está embargada desde Fevereiro de 2019, depois de a câmara ter detectado “desconformidades” com o que fora aprovado e licenciado. O promotor apresentou então um pedido de licenciamento das alterações feitas relativamente ao projecto inicial, que foi encaminhado para a DGPC para ser apreciado, uma vez que a obra se insere na paisagem cultural de Sintra, classificada como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, e está abrangida pela Zona Especial de Protecção do Castelo dos Mouros, Cisterna e Igreja de Santa Maria.

