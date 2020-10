Impactos ambientais das novas obras foram reduzidos ao mínimo, garante a Metro do Porto

A Metro do Porto confirma que ainda não recebeu, da Agência Portuguesa do Ambiente, o aval aos relatórios de conformidade ambiental dos projectos de execução (Recape) da Linha Rosa e do prolongamento da Linha Amarela, mas garante que isso nunca a impediria de lançar concursos e adjudicar as obras. Em resposta a uma questão levantada por várias organizações ambientalistas e de defesa do património a empresa pública assinala que sem a aprovação do Recape está apenas impedida de dar início às obras, algo que ainda vai demorar algum tempo a acontecer.

Neste momento, a adjudicação das duas obras ao consórcio luso-espanhol formado pela ACA – Alberto Couto Alves, S.A. e a Ferrovial Agroman, S.A, por um valor global que ascende a 288 milhões de euros – 189 milhões relativos ao novo traçado no Porto e 98,9 milhões para a ampliação em Gaia – está suspensa. A impugnação, por parte de um dos concorrentes, impede a Metro de assinar contrato com os vencedores, e está a atrasar ainda mais o arranque de uma obra que tem de estar pronta (e paga) até ao final de 2023, por implicar financiamentos comunitários do Portugal 2020. Se a empresa conseguir convencer o tribunal a levantar a suspensão, ainda terá de esperar, depois, que o Tribunal de Contas analise o contrato com os empreiteiros.

Neste ínterim, a Metro do Porto espera ter a resposta da APA aos Recape de cada um dos projectos em questão, e não espera dali grandes surpresas que, pelo menos, afectem substancialmente os custos da obra. “O traçado e o método de construção foram validados na Declaração de Impacte Ambiental” (DIA), explicava ao PÚBLICO, esta terça-feira, uma fonte da empresa, assinalando que a empresa já reduziu, ao mínimo, os impactos expectáveis com uma obra deste tipo nas várias fases de avaliação prévia dos projectos.

A Campo aberto, e outras associações da cidade que, no início desta semana, lançaram uma petição para tentar travar as obras e, com isso, obrigar a uma reformulação do projecto – ainda que a destempo do período de discussão pública a que o Recape foi submetido, em Junho - discordam desta perspectiva. A petição seguia, ao início da noite do segundo dia, com mais de 320 assinaturas, e os proponentes esperam que ela sirva de alerta para a Agência Portuguesa do Ambiente e para a comissão de Avaliação, que ainda estão a analisar os contributos dos cidadãos e não tomaram posição sobre o relatório de conformidade ambiental.

Depois de uma reunião de quatro horas com a empresa, a 1 de Outubro, estas associações, como foi noticiado ontem, continuam a acusar a Metro de, nos Recape, estar a contrariar a própria Declaração de Impacte Ambiental, ao manter por exemplo na zona da Praça da Galiza um metro construtivo – o cut and cover, ou seja, abertura de vala e sua posterior cobertura – que implicará a destruição do jardim ali existente, quando a DIA a obrigava a “compatibilizar a concepção da estação da Galiza com a preservação integral do Jardim de Sophia, único, de autor e que se apresenta num estádio maduro”.

“Mais” - insistem - “na DIA afirma-se que o Jardim de Sophia é um jardim ‘de desenho contemporâneo e único na cidade do Porto, cuja integridade física deve ser mantida’. Ora, como o nome indica, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (Recape), datado de 5 de Fevereiro de 2020, devia conformar-se e responder ao exigido na DIA. Não se percebe portanto que o promotor apresente uma intenção totalmente contrária ao nela disposto”, reiteram, afirmando-se convictos de que, perante isto, “a decisão final da APA só poderá e deverá ser negativa”.

A bola está nas mãos da Agência Portuguesa do Ambiente, mas, pela sua experiência anterior de submissão de projectos a processos de Avaliação de Impacte Ambiental, a Metro não espera que este organismo levante problemas que, de alguma forma, atrasem ainda mais o arranque das obras. Em todo o caso, e segundo as explicações dadas pela empresa, mesmo que o tribunal aceitasse hoje o pedido de levantamento da suspensão da assinatura dos contratos, e estes fossem analisados rapidamente pelo Tribunal de Contas, sem o ok da APA aos Recape os trabalhos nunca poderiam começar. Ou seja, depois de ter começado os procedimentos para estas linhas em 2017, o risco de 2020 terminar sem obras é muito grande. E 2023 está aí ao virar de duas esquinas.

A dificuldade de concretizar nova obra até 2026 Se os atrasos sucessivos nos dois projectos em curso da Metro do Porto deixam antever dificuldades para ter as obras concluídas até ao final de 2023 – e uma das empreitadas tem um prazo inicial previsto de três anos e meio – o desafio seguinte afigura-se tão ou mais complexo para esta empresa pública. Há dois projectos da Metro do Porto no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR): a segunda linha para Gaia, com uma nova ponte sobre o Douro, uma verba alocada de quase 300 milhões, e a Linha do Campo Alegre, que poderá ser afinal um serviço de metro-bus, como foi referido na apresentação do PRR, que prevê uma verba de 83 milhões de euros para essa ligação do Porto a Matosinhos-Sul. Os quase 400 milhões de euros são bem-vindos para mexer com a mobilidade no Grande porto, mas a questão é que essa despesa tem de estar paga até ao final de 2026. Ou seja, neste momento a Metro tem seis anos para desenvolver todas as fases destes dois projectos, o que não se afigura, de todo, fácil, desde logo, assinala fonte da empresa, pelas dificuldades impostas pelas regras de contratação pública. Mas essa nem será a única questão a pressionar o andamento dos projectos. Neste momento de boom de obras públicas, a Metro acabará a competir, no mercado português e europeu, pela disponibilidade de capacidade técnica e de execução de projectos de grande complexidade. Apesar de o concurso para as obras que estão para começar – o investimento público de maior dimensão em curso em Portugal – ter mobilizado bastantes concorrentes, quem conhece este sector sente que o país ainda não recuperou das perdas que afectaram as áreas planeamento, projecto e construção, depois da crise do inicio da década. E agora, com a chamada "bazuca" europeia, serão muitas as obras a procurar esses recursos.