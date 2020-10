Lisboa tem um novo SOS para turistas

A Associação Turismo de Lisboa decidiu lançar um novo serviço de assistência por telefone, para “disponibilizar informação turística e cultural sobre o destino aos portugueses e visitantes estrangeiros”, anuncia em comunicado.

Através do InfoLisboa, disponível a partir de 29 de Outubro, é possível “fazer reservas para espectáculos, em hotéis e restaurantes” ou “adquirir produtos”, como o Lisboa Card, que permite viajar nos transportes públicos da cidade, entrar em “35 museus, monumentos e locais de interesse turístico” e obter descontos noutros locais e lojas durante o período de validade do cartão (24h, 48h ou 72h).

Instalado no Pavilhão Carlos Lopes e assegurado por técnicos dos postos de Turismo de Lisboa, o serviço procura ainda responder a dúvidas e pedidos de informação sobre actividades, equipamentos e serviços úteis ao visitante. E, no actual contexto de pandemia, “esclarecer sobre todas as medidas covid-19 em vigor e que devem ser respeitadas para que seja possível circular em segurança no destino”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Face à actual situação que o mundo está a viver, estamos a privilegiar novas formas de contacto com os turistas portugueses e estrangeiros para que seja cada vez mais fácil o acesso à informação turística”, sublinha Paula Oliveira, directora-executiva da Associação Turismo de Lisboa.

O novo serviço do Turismo de Lisboa vai estar disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. As chamadas nacionais são gratuitas (800 500 503), enquanto as chamadas telefónicas realizadas a partir do estrangeiro devem utilizar o número +351 210 079 347.