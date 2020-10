Portugal compra muitos eléctricos “de fachada”, dizem ambientalistas, que pedem novas regras

Portugal é um dos países no pódio dos carros electrificados, mas, para os ambientalistas da Associação Zero, não há bela sem senão e o aumento das vendas sobretudo no segmento dos carros híbridos plug-in vem com um preço: muitos deles têm benefícios fiscais por serem menos poluentes, mas na realidade emitem mais CO2 do que muitos carros com motores a gasóleo ou a gasolina, constataram os ambientalistas que, por isso mesmo, defendem critérios mais exigentes no Orçamento do Estado de 2021.

