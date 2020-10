Contra a corrente, Portugália já contratou 35 tripulantes de cabine

A Portugália, companhia aérea do grupo TAP, fez um movimento contra a corrente do sector, e recontratou 35 tripulantes de cabine que tinham saído da empresa pouco antes por não lhes ter sido renovado o contrato. A informação foi dada ao PÚBLICO por fonte oficial do grupo, tendo acrescentado que, “desde o início da pandemia”, isto é, entre Abril e Outubro, “a Portugália não renovou os contratos a termo de um total de 105 colaboradores”.

