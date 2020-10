Rui Costa tenta novamente, mas é Woods quem vence na Vuelta

Rui Costa voltou a tentar vencer uma etapa na Volta a Espanha 2020, mas ainda não foi desta. A etapa 7 terminou, nesta terça-feira, com triunfo de Michael Woods (Education First), que foi o mais forte entre o grupo de fugitivos – lote que teve os portugueses Rui Costa e Ivo Oliveira. Omar Fraile (Astana) e Alejandro Valverde (Movistar) completaram o pódio e Rui Costa fechou o dia na sexta posição.

Num dia montanhoso, mas tranquilo, não foram feitas diferenças significativas na classificação geral e Richard Carapaz (Ineos) segue com a camisola vermelha, com 18 segundos de vantagem para Hugh Carthy (Education First) e 20 para Daniel Martin (Israel Start-Up)

Com duas subidas de primeira categoria, mas sem final em alto, a etapa 7 da Vuelta tinha um desenho perfeito para que vingasse uma fuga. E foi nessa lógica que um grupo muito grande, com mais de 30 corredores, escapou do pelotão.

Entre os aventureiros estiveram os portugueses Rui Costa e Ivo Oliveira, mas também ciclistas consagrados – e já algo atrasados na classificação – como Valverde, Kuss, Guillaume Martin, Nieve ou Formolo.

Na última escalada do dia, Ivo Oliveira e Rui Costa não resistiram ao ritmo forte imposto no grupo. Já com apenas cinco ciclistas fortes na frente (Woods, Valverde, Martin, Peters e Fraile), o grupo de perseguidores, com Rui Costa, falhou a aproximação ao quinteto, que discutiu o triunfo entre si. E foi Woods o mais forte, atacando a um quilómetro do final, evitando um final ao sprint.

Para esta quarta-feira está marcada uma etapa 8 com alta montanha e chegada em alto no Alto de Moncalvillo. Haverá, por certo, luta entre os principais candidatos ao triunfo final na Vuelta.