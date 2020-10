Rúben Amorim avisa Matheus: “Tanto se sobe como depois se desce”

Rúben Amorim, treinador do Sporting, deixou um alerta a Matheus Nunes, jovem que nesta semana renovou contrato com o Sporting. “Fico feliz [pela renovação]. É sinal de que os jogadores da formação corresponderam à aposta que foi feita neles. Sobre o Matheus, demos-lhe a oportunidade e o jogador agarrou. É dizer-lhe que nada foi feito e isto é só o começo. E tanto se sobe muito rapidamente como depois se desce”, disparou, nesta terça-feira, na antevisão do jogo frente ao Gil Vicente (quarta-feira, às 21h45).

Sobre o adversário da partida em atraso da primeira jornada da I Liga, o técnico “leonino” definiu os minhotos como uma equipa organizada. “Olhámos para o Gil Vicente em vários jogos e sabemos que é uma equipa muito organizada, pressionante no corredor central e forte nas transições. E vem jogar aqui sem qualquer tipo de responsabilidade e isso é libertador para eles”.

Abordando a possibilidade de ficar a apenas dois pontos do Benfica na classificação, Amorim falou para o balneário, dizendo que esta tem de ser uma motivação adicional: “Espero uma equipa igual ao que tem sido, mas sabendo que pode melhorar a classificação. Vale o que vale, mas isso [subida na tabela] tem de mexer com os jogadores”.