O quem, quando, onde e como das eleições do Benfica

As eleições para a presidência do Benfica, marcadas para esta quarta-feira, são, em tese, as mais disputadas dos últimos largos anos.

Por factores desportivos, financeiros e judiciais que reduzem a unanimidade de Luís Filipe Vieira ou pela maior tarimba dos concorrentes, o acto eleitoral “encarnado” não deverá ser o “passeio” que tem sido para o presidente que lidera o clube desde 2003.

Três listas vão a votos, depois de um processo eleitoral iniciado numa corrida a cinco.

Quem vai a votos?

Eram cinco, passaram a quatro e acabaram a ser três. O período de campanha eleitoral encarregou-se de filtrar a coragem dos candidatos à presidência do Benfica e, nesta quarta-feira, estarão apenas três listas no boletim de voto.

A Lista A é liderada por Luís Filipe Vieira, “o bairrista que reergueu o Benfica”. Leia aqui o perfil do candidato.

Na Lista B apresenta-se João Noronha Lopes, “um evangelizador de benfiquismo” cujo perfil pode consultar neste link.

Por fim, a Lista D traz a votos Rui Gomes da Silva, “o benfiquista aguerrido que foi “soldado” de Santana Lopes”. Conheça-o melhor neste perfil.

Esta corrida a três surge depois de duas desistências. Francisco Benítez, cuja “máquina” pareceu sempre algo limitada, foi o primeiro a abdicar da luta, integrando a lista de João Noronha Lopes – foi “recrutado” para candidato da Lista B à Mesa da Assembleia-Geral.

Já nesta terça-feira, um dia antes das eleições, caiu Bruno Costa Carvalho. O candidato não reunia anos de sócio suficientes para ser cabeça-de-lista, constrangimento que motivou a desistência. Mas não apenas isso.

O ex-candidato não quis dividir a oposição, preferindo canalizar os seus apoiantes para uma alternativa mais forte a Vieira – ainda que não tenha, declaradamente, indicado o seu sentido de voto.

Como se apresentam os candidatos nas principais propostas?

Lista A (Luís Filipe Vieira):

- Manter o reforço do investimento

- Redução do endividamento e reforço dos capitais próprios

- Continuar a promover o desenvolvimento do futebol de formação

- Equipas seniores masculinas e femininas em todas as modalidades

- Gestão de activos integrada e suportada numa polícia de empréstimos

Lista B (João Noronha Lopes):

- Atribuir responsabilidades ao cargo de director-desportivo

- Limitação do número de jogadores com contrato profissional do Benfica

- Mudar os horários dos jogos das modalidades, para melhorar a adesão dos adeptos

- Provedor do sócio

- Limitação de mandatos (três num período máximo acumulado de 12 anos).

Lista C (Rui Gomes da Silva)

- Menos e melhores contratações de atletas

- Protocolos com clubes de primeira e segunda divisões dos principais países europeus

- Redução do número de jogadores do plantel principal e sob contrato

- Reforço da aposta no futebol feminino

- Limitação de mandatos do presidente a dois consecutivos de quatro anos

Onde e quando votar?

Não seria suposto os sócios do Benfica votarem nesta quarta-feira, dia 28. O previsto era tal acontecer no dia 30, mas as restrições de circulação impostas pelo Governo motivaram a alteração do plano.

Alguns benfiquistas manifestaram a preferência pelo adiamento, mas a decisão da Mesa da Assembleia-Geral passou pela antecipação do acto eleitoral.

Assim, os sócios do Benfica terão de votar nesta quarta-feira e terão duas vias para tal. Aquela que se prevê preferencial será no pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa, entre as 8h e as 22h.

A alternativa será votar numa de 24 casas do Benfica espalhadas pelo país. A saber: Albufeira, Algueirão, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Grândola, Guarda, Leiria, Montijo, Oliveira de Azeméis, Paredes, Portalegre, Porto, Santarém, Seixal, Viana do Castelo, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Viseu e Vila Real.