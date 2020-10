O “Efeito-Saramago”: texto publicado em 1995, quando saiu Ensaio Sobre a Cegueira

Com Ensaio Sobre a Cegueira, o novo romance de José Saramago, regressa algo que se tornou habitual na recepção dos livros do autor, algo que O Evangelho Segundo Jesus Cristo já levou quase à exaustão: fala-se pouco do romance, mas fala-se muito da força das ideias-chave à volta das quais o romance se constrói. Cada vez mais essas ideias se transformam na razão de ser do romance, esquecendo-se o processo criativo que o sustenta. E, afinal, como é este romance, para o qual o autor elegeu como motor da intriga uma estranha e fulminante cegueira, que se propaga como uma epidemia?