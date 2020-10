Descoberta água na parte iluminada da Lua

Já se sabia da presença de água congelada na Lua, nos pólos e em crateras, protegida dos raios solares. Mas não se esperava encontrar água na parte iluminada, porque como a Lua não tem atmosfera, o normal seria que a água se evaporasse. Esta segunda-feira, surpreendentemente, a NASA anunciou que as ondas infravermelhas do SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) confirmaram a presença de moléculas de água na superfície iluminada da Lua.

