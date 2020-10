Covid-19: testes rápidos vão ser usados para surtos em escolas e lares

Os testes rápidos devem ser a opção preferencial para testar pessoas assintomáticas que têm contacto de alto risco com um caso positivo numa situação de surto em lares, escolas e outros estabelecimentos de ensino. As indicações fazem parte da Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, publicada nesta segunda-feira pela Direcção-Geral da Saúde. De acordo com o documento, as unidades prestadoras de cuidados de saúde devem fazer rastreios regulares aos profissionais que prestam cuidados de saúde directos e de maior risco de contágio de covid-19.

