O que quer Cristina Rodrigues no OE 2021? Partos em casa e mais apoios para animais não-domésticos

A dois dias da votação do Orçamento do Estado na fase da generalidade, a deputada não-inscrita Cristina Rodrigues, eleita pelo PAN nas legislativas de 2019 e que abandonou o partido em Junho deste ano, foi a ajuda faltava ao Governo para respirar de alívio em relação à viabilização da proposta orçamental na primeira fase de votação. Depois de ter anunciado que se irá abster na votação na generalidade, Cristina Rodrigues contou ao PÚBLICO que tem estado em contacto com o executivo socialista. “Já fiz chegar algumas propostas e aguardo agora resposta por parte do Governo”, diz. Entre as medidas que gostaria de ver no Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021) estão a criação de casas de parto e mais apoios para animais não-domésticos.

