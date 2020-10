PEV nunca votou o Orçamento de forma diferente do PCP

O Partido Ecologista Os Verdes só divulgará o sentido de voto dos seus dois deputados na terça-feira, 24 horas antes da votação do Orçamento do Estado para 2021 na generalidade, mas, feitas as contas, o partido nunca votou de forma diferente do PCP desde que o PS chegou ao poder. Os comunistas anunciaram no final da semana passada que os dez parlamentares do PCP vão abster-se na votação.

