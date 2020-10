Governo vs. BE. A guerra de argumentos para um não acordo

“Incompreensível”. Foi assim que o Governo reagiu à decisão do Bloco de Esquerda de votar contra o Orçamento do Estado (OE) para 2021. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, e a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, protagonizaram a troca de argumentos com que cada parte tentou defender a sua causa. Afinal o que explica esta divisão?

Continuar a ler