Agradar ao CDS e ao BE ao mesmo tempo? Ou depender do Chega? Partidos fazem contas depois das regionais dos Açores

As eleições legislativas regionais mais imprevisíveis dos últimos 20 anos acabaram com a maioria absoluta do PS e criaram uma maioria de direita dependente do Chega, nos Açores. Neste P24 ouvimos o correspondente do PÚBLICO nos Açores, Rui Pedro Paiva.

