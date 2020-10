No Irão, os bonecos reborn são os irmãos que as crianças não podem ter

Maryam Aghayee é uma designer iraniana de 24 anos. Há cerca de quatro meses, começou a fazer reborns, bonecos extremamente realistas semelhantes a recém-nascidos, para apoiar as famílias do Irão que estão cada vez mais apreensivas quanto a ter mais crianças. À agência Reuters, Maryam explica que as encomendas começaram a intensificar-se a partir do seu segundo boneco. E aquilo que antes era um passatempo, tornou-se numa bem-vinda fonte de rendimento.

Algumas clientes são mães que compram os bonecos para ajudar no luto de uma criança perdida. Já Mojagn Zabhipour adquiriu um para arranjar uma companhia realista para as filha de cinco anos, Baran.

Zabhipour decidiu arranjar um reborn depois de a filha insistir que queria um irmão, e o boneco acabou por matar as saudades de ter um bebé ao colo. “O sentimento de abraçar este boneco é exactamente igual ao de quando a minha filha era uma bebé. Hoje em dia, as famílias não podem pensar em ter três ou quatro filhos.”

O caso de Mojagn Zabhipour não é único. Maryam Aghayee conta que muitos pais compram reborns com o intuito de satisfazer filhos que querem irmãos, esperando assim que "parem de pedir e queixar”.

A situação económica no Irão não ajuda. A crise económica que se faz sentir no país, intensificada pela pandemia de covid-19, obriga famílias que querem ter mais filhos a ter de olhar para as despesas. Mas Maryam avisa que um boneco não é a solução. “Os pais não percebem que ter uma criança verdadeira não pode ser substituído desta forma.”

Em Teerão, Mozhgan é mais uma destas clientes. Com a filha ao lado a brincar com um boneco reborn, a mãe explica à Reuters que “ter apenas uma criança é considerado como algo que traz prestígio social e há uma tendência para considerar famílias com muitos filhos como antiquadas”.

Segundo os dados do Governo apresentados este mês, o Irão será o país mais envelhecido do mundo dentro dos próximos 30 anos. O ayatollah Ali Khamenei, o supremo líder do país, também já avisou que, caso a população continue a cair, o Irão “irá ficar atrás” do resto do mundo.