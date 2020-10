Um normal na América ou a palavra que significa tudo e o seu contrário

Este é o ano do centenário da 19.ª emenda à Constituição americana, a que deu às mulheres o direito de voto. Hoje fala-se pouco disso. Mas no ano em que as mulheres puderam votar pela primeira vez, a 2 de Novembro de 1920, os Estados Unidos iam escolher entre o republicano Warren G. Harding e o democrata James M. Cox, dois políticos do Ohio, o estado que, diz-se, mais “acerta” nos resultados globais. Harding ganhou e os republicanos conquistavam o poder depois de dois mandatos do democrata Woodrow Wilson, desgastado pela participação do país na I Guerra Mundial e pelos efeitos de uma pandemia: a gripe espanhola que causou 675 mil mortes nos Estados Unidos.

Continuar a ler