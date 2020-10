Hong Kong: Colecções de três designers portuguesas mostradas em Novembro

A empresa Moda Nova Global, sediada em Hong Kong, que representa as três designers portuguesas de moda, no território, organiza um desfile a 11 de Novembro, com profissionais do sector da moda, para promover a visibilidade das marcas portuguesas na região administrativa especial chinesa. “Há um nicho na Ásia para as marcas portuguesas”, explica o responsável da Moda Nova Global, Manuel Oliveira, à Lusa.

Para assistir ao desfile, que se realiza num restaurante no centro da cidade, foram convidados “potenciais compradores, lojas online e boutiques”, com o objectivo de “abrir mercado para as marcas portuguesas”.

A iniciativa, que deverá realizar-se mais tarde também em Macau e na China continental, ainda sem data marcada, vai contar com peças das colecções Be Bold, de Katty Xiomara, Planet Earth, da Pé de Chumbo (Alexandra Oliveira), e Super Humano - Hora de mudar, de Susana Bettencourt.