Porto-Marraquexe: Ryanair retoma voos com bilhetes desde 9,99 euros

Depois do encerramento por causa da pandemia, Marrocos reabriu-se, embora sob medidas de segurança e com restrições. E para aumentar o turismo, o Governo estabeleceu uma parceria com a Ryanair que inclui perto de seis dezenas de voos semanais de países como a França, Reino Unido, Irlanda, Itália, Alemanha, Bélgica e também Portugal.

No caso luso, um voo Porto – Marraquexe, rota que é retomada a partir de 1 de Novembro, todos os domingos. Para a temporada Primavera/Verão, segundo mostra o site da transportadora, estão previstos três voos semanais (segundas, quartas, sextas).

Nas primeiras semanas, confirmámos em buscas realizadas esta segunda-feira, os preços mais baixos situam-se nos chamativos 9,99 euros por voo, variando até cerca de 30 euros. Os preços em 2021 vão subindo conforme a Primavera se instala e mais ainda ao ritmo do calor do Verão. E não sobem pouco: pelo que actualmente a Ryanair mostra no seu site, há bilhetes a quase 300 euros. Por trajecto.

Actualmente, para viajar para Marrocos, os turistas têm de ter reserva num estabelecimento de alojamento turístico em Marrocos ou um convite de uma empresa marroquina, além de teste PCR negativo com resultado emitido até 72 horas antes da hora de partida, informava o Turismo de Marrocos em Portugal.

Para mais informações sobre o ponto da situação da pandemia no território, poderá consultar a página oficial Covid Maroc. Para verificar as condições e obrigações para turistas, há uma página especial no Visit Morocco. Pode também consultar as actualizações dos Conselhos aos Viajantes do Portal das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.