Ruas vazias depois do primeiro toque de recolher obrigatório em Espanha

Nesta madrugada, Espanha despiu-se de pessoas. Numa noite chuvosa e de Outono, o recolher obrigatório foi respeitado e, pelas ruas, sobraram os carros da polícia, os movimentos pendulares dos serviços de entregas de comida ao domicílio, as portas dos estabelecimentos fechadas e o reflexo dos edifícios no chão das ruas vazias. Foi assim a primeira noite do segundo Estado de Emergência espanhol, anunciado na manhã de Domingo, pelo primeiro-ministro, Pedro Sanchez.

Mais brandas do que no primeiro Estado de Emergência, as medidas prevêem o recolher obrigatório em todo o território (à excepção das Ilhas Canárias), entre as 23h e as 6h, bem como um limite para as "reuniões sociais" de seis pessoas e a proibição de circulação entre determinadas comunidades. Espanha conta já com mais de um milhão de casos de infecção pelo novo coronavírus, sendo um dos países mais afectados da Europa Ocidental. O número de mortes continua também a aumentar, apresentando um valor de quase 35 mil.

De acordo com o diário El País, o confinamento nocturno surge porque mais de 30% dos contágios advêm de convívios e reuniões sociais. Assim, a capital espanhola, reduziu para seis o número limite de pessoas por grupo, quer na rua, quer dentro de casa, bem como proíbiu o convívio entre famílias diferentes.

Por enquanto, as Ilhas Canárias vão permanecer isoladas desta decisão por não apresentarem uma situação epidemiológica tão grave. Segundo a agência Reuters, face a este contexto, Roman Rodriguez, vice-presidente da região, declarou-se "satisfeito". Contudo, não deixou de apelar para que a população não baixe a guarda quanto a esta situação.

A medida de excepção assumida por Pedro Sanchez vai estar em vigor por 15 dias. Contudo, o Executivo prevê a possibilidade de prolongar este período por mais seis meses. Esta decisão vai depender da vontade do Parlamento espanhol, que irá debater e votar este prolongamento. O respeito pelas medidas já assumidas sente-se nas estradas desocupadas e nas esplanadas recolhidas.