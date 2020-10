Reinaldo Teles internado com covid-19

Reinaldo Teles está hospitalizado com covid-19. O administrador da SAD do FC Porto encontra-se na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto, confirmou o PÚBLICO.

Reinaldo Teles, uma das figuras mais destacadas do FC Porto, tem 70 anos, encontrando-se, por isso, no “grupo de risco” devido à idade e ao seu historial clínico. De acordo com Jornal de Notícias, Reinaldo Teles encontra-se a “respirar com ajuda de um ventilador”.

O histórico dirigente dos “dragões” foi recentemente reeleito como administrador da SAD “azul e branca”, com um cargo não executivo. Segundo o jornal Record, não foi detectado qualquer contacto de risco de Reinaldo Teles com Pinto da Costa ou com os restantes administradores da SAD.

Reinaldo Teles já não terá integrado a comitiva do FC Porto que viajou para Manchester na semana passada, para defrontar o City, na Liga dos Campeões, por acusar sintomas do novo coronavírus.