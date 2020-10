João Sousa desce três lugares no ranking mundial

O tenista João Sousa desceu três lugares no ranking mundial. O português ocupa agora a 84.ª posição na hierarquia da ATP, numa lista sem alterações no “top 10”, que continua a ser liderada pelo sérvio Novak Djokovic.

O vimaranense continua a perder posições na desde o regresso à competição em Agosto, após a paragem em Março, devido à pandemia da covid-19. Há uma semana, João Sousa desistiu do torneio de Antuérpia, na última ronda de acesso ao quadro principal, devido a uma tendinite no antebraço direito.

Na classificação mundial divulgada nesta segunda-feira, Pedro Sousa manteve o 110.º lugar, enquanto João Domingues caiu quatro posições, para 174.º.

Djokovic permanece no topo da classificação, seguido do espanhol Rafael Nadal, segundo classificado, num pódio fechado pelo austríaco Dominic Thiem.

Na hierarquia do circuito feminino também não se registou qualquer alteração no “top 10”, com a australiana Ashleigh Barty a comandar, seguida da romena Simona Halep e da japonesa Naomi Osaka, segunda e terceira posicionadas, respetivamente.