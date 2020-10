Luz de SOFIA revela “água molecular” na Lua

O peculiar observatório estratosférico da agência espacial norte-americana que está instalado num Boeing 747 adaptado trouxe boas novas sobre a Lua. As ondas infravermelhas do SOFIA (sigla do inglês para Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) confirmaram a presença de moléculas de água na superfície lunar. Além da detecção inequívoca de água molecular (H2O) na Lua, os cientistas também encontraram áreas na sua superfície onde a água pode estar “presa” de forma estável, zonas que são conhecidas como “armadilhas de frio”. Estas descobertas podem ter implicações em futuras missões à Lua que consigam aceder a estes reservatórios de gelo.

O teaser foi lançado já no final da semana passada: “A NASA anunciará uma excitante descoberta sobre a Lua do Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA)”, referia o anúncio que convocava os jornalistas para a conferência de imprensa desta segunda-feira. Na realidade, havia duas notícias a dar sobre descobertas feitas na Lua, relatadas em dois artigos publicados esta segunda-feira na revista Nature Astronomy, e as duas estão relacionadas com a presença de água na superfície lunar.

Foto O observatório estratosférico SOFIA EPA/NASA

No alerta sobre este importante anúncio, a NASA dava algumas pistas que apontavam para as futuras implicações das descobertas em futuras missões à Lua. Por um lado, fazia uma referência à missão Ártemis - que pretende levar os humanos para a Lua em 2024. Por outro lado, o painel de participantes da sessão agendada com os jornalistas incluía, entre outros, Naseem Rangwala, do Centro de Investigação da NASA e investigador no projecto para a missão SOFIA; Jacob Bleacher, responsável pela direcção de Operações Humanas e Missões de Exploração da NASA; e Paul Hertx, director da divisão de astrofísica na NASA.

Jacob Bleacher explicou a relação desta descoberta com o planeado regresso de astronautas à Lua. Assim, o cientista lembrou que na altura de “fazer as malas” para partir para a Lua, a questão da água encontrada na superfície lunar pode ser importante. “A água é pesada, se não tivermos de levar água isso será uma grande ajuda porque podemos levar outras coisas. Podemos ser mais eficientes no que metemos na mala”, disse. No entanto, não basta saber onde está a água agora detectada nas regiões polares da Lua. “Temos agora de perceber se e como é que podemos usar esta água”, referiu Jacob Bleacher adiantando ainda que é preciso esclarecer “o quão estável” é esta água.

Os sinais de “hidratação” na superfície lunar já tinham sido detectados em investigações anteriores, mas até agora ainda não tinha sido possível confirmar se se tratava de facto de H2O ou de outros compostos como hidroxila (OH) em minerais.

Porém, o observatório SOFIA que olhou para a Lua com infravermelhos que usaram um comprimento de onda específico permitiu esclarecer as dúvidas. Os dados mostram uma “assinatura espectral” de H2O que não é partilhada por outros compostos. “Descobriram que a água está presente nas altas latitudes meridionais em abundância de cerca de 100 a 400 partes por milhão de H2O. Os autores sugerem que a água detectada está provavelmente armazenada em vidro ou entre grãos na superfície lunar que a protegem do ambiente agressivo”, refere o comunicado de imprensa da Nature. No artigo, a equipa de cientistas esclarece ainda que verificaram que “a distribuição da água na pequena faixa de latitude é resultado da geologia local e provavelmente não é um fenómeno global”.

Num outro estudo, uma equipa de investigadores examinou a distribuição de armadilhas de frio – áreas sombreadas na superfície lunar onde a água poderia ser capturada e permanecer. “Os autores avaliaram toda uma gama de tamanhos possíveis para armadilhas frias, até um centímetro de diâmetro. Verificaram que as ‘micro' armadilhas frias de pequena escala são centenas a milhares de vezes mais numerosas do que as armadilhas frias maiores, e podem ser encontradas em ambos os pólos”, anuncia o comunicado de imprensa. Os autores sugerem que aproximadamente 40.000 quilómetros quadrados da superfície lunar tem a capacidade de aprisionar água.

Foto Edwin "Buzz" Aldrin a caminhar na Lua numa dorgrafia tirada pelo astronauta Neil Armstrong EPA/NEIL ARMSTRONG/NASA

As duas descobertas, adianta o mesmo documento, “indicam que a água é eficientemente produzida ou entregue na Lua por vários processos, e é provável que seja armazenada nas armadilhas frias da Lua em ambas as regiões polares”. Conclui-se ainda: “A presença de água pode ter implicações para futuras missões lunares que visem e acedam a estes potenciais reservatórios de gelo.”

Os Estados Unidos confirmaram há já algum tempo que em 2024 vão enviar novamente um grupo de astronautas norte-americanos à Lua, no qual se incluirá a primeira mulher a fazer a viagem. O Presidente dos EUA, Donald Trump, tinha assinado em Dezembro de 2017 uma directiva sobre política espacial que tinha o objectivo de levar os astronautas norte-americanos à Lua e criar lá alicerces para um dia se chegar a Marte – mas, na altura, não havia datas definidas. Para regressar à Lua, a NASA criou a missão Ártemis, a irmã gémea de Apolo.

O SOFIA, o observatório estratosférico montado num Boeing 747, consegue chegar a 11 quilómetros de altitude, funcionado acima da maior parte da atmosfera da Terra. “Como o maior observatório aerotransportado do mundo, o SOFIA é um 747 modificado que voa alto na atmosfera para fornecer ao seu telescópio uma visão clara do Universo e dos objectos no nosso sistema solar. Voando acima de 99% do vapor de água que obscurece a atmosfera, o SOFIA observa em comprimentos de onda infravermelhos e pode detectar fenómenos impossíveis de ver com a luz visível”, explica a NASA.

Entre as descobertas de SOFIA está a identificação de oxigénio na atmosfera da Marte, colisões de exoplanetas e imagens de outras galáxias. Desta vez, SOFIA observou a Lua.