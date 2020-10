A gorgónia-camaleão pode contar-nos muito sobre as alterações climáticas no Mediterrâneo

A actual tendência de aquecimento global está a afectar gravemente os ecossistemas marinhos, em especial no Mediterrâneo. Entre as espécies ameaçadas por fenómenos de mortalidade em massa ligados ao aquecimento do mar está a gorgónia-camaleão (Paramuricea clavata), um parente dos corais moles que desempenha um importante papel ecológico, ao fornecer habitat e refúgios a várias espécies. O genoma completo da gorgónia-camaleão foi agora sequenciado, pela primeira vez, por uma equipa de investigadores do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (Ciimar), em Portugal, e do Instituto de Ciências do Mar e do Centro Nacional de Análises Genómicas, ambos em Espanha. Isto permitirá caracterizar as diferentes respostas dos indivíduos da espécie ao aumento da temperatura da água, de forma a proporcionar meios para a sua conservação.

