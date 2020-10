Covid-19 prolongada: cansaço, falta de concentração e ansiedade meses após a infecção

Passaram-se sete meses desde que Edna Botelho, enfermeira no hospital de Amadora-Sintra, de 41 anos, foi diagnosticada com infecção pelo novo coronavírus. Estávamos na terceira semana de Março, “numa fase muito inicial da covid-19 em Portugal”, quando o teste deu positivo. Foi então que começaram a surgir os primeiros sintomas: dores musculares, dores de cabeça, perda de paladar e olfacto, dores de garganta “e um cansaço muito marcado, mais do que o habitual”.

Continuar a ler