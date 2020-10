Máscaras. Como higienizar? Como colocar? Quando trocar? Como retirar?

Com a aprovação da obrigatoriedade de uso de máscaras na via pública, os portugueses passarão a usar mais vezes – e durante mais horas – este equipamento de protecção individual. O PÚBLICO relembra alguns cuidados que deve ter na utilização de máscaras, com o objectivo de evitar riscos e exponenciar a protecção que estes objectos conferem.

O que mudou na lei?

O diploma aprovado na passada sexta-feira determina que é obrigatório o uso de máscara — que não pode ser substituída por viseira — aos maiores de dez anos para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas “sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável”. A medida vigorará durante 70 dias e poderá ser revalidada, mediante uma avaliação ao impacto da pandemia de covid-19 no país. Para a lei entrar em vigor falta ainda a promulgação pelo Presidente da República. Saiba mais sobre a nova lei aqui.

Foto Máscara cirúrgica

Quais são os tipos de máscara disponíveis?

Máscaras cirúrgicas: Concebidas para filtrar gotículas expelidas da boca de alguém, impedindo assim que cheguem à cara de outra pessoa ou a superfícies. Não filtram partículas inferiores a dois micrómetros de diâmetro. Têm três camadas: uma exterior (que repele água, sangue e fluidos corporais); uma intermédia (que filtra agentes patogénicos); e uma interior (que absorve água, saliva e transpiração).

Foto Respirador N95 Nicholas Pfosi

Respiradores N95: São concebidos para filtrar gotículas expelidas da boca de alguém, impedindo assim que cheguem à cara de outra pessoa ou a superfícies. Não filtram partículas inferiores a dois micrómetros de diâmetro. Têm três camadas: uma exterior (que repele água, sangue e fluidos corporais); uma intermédia (que filtra agentes patogénicos) e uma interior (que absorve água, saliva e transpiração).

Foto Máscara social

Máscaras sociais: Elaboradas com têxteis, tornaram-se populares na substituição das máscaras cirúrgicas e dos respiradores, podendo ser reutilizadas. Contudo, é necessário ter atenção à correcta higienização deste equipamento: preferencialmente as máscaras sociais devem lavadas na máquina de lavar, utilizando o detergente habitual e uma temperatura de 60ºC, mas podem ainda ser lavadas à mão, com água e sabão. Neste caso, devem ser deixadas de molho durante um período de 20 a 30 minutos.

Há cuidados de higiene antes da colocação?

Sim e são fundamentais. Lave bem as mãos com água e sabão ou use uma solução à base de álcool para garantir que as mãos estão devidamente higienizadas antes de colocar a máscara. O objectivo deste procedimento passa por evitar a contaminação deste equipamento de protecção individual.

Como colocar?

Direccione o lado branco da máscara para si. Ajuste bem a máscara para evitar alterar posteriormente a posição desta. Lembre-se que as autoridades de saúde desaconselham que toque com as mãos na máscara durante a sua utilização.

Quando – e com que frequência – devem ser trocadas?

As máscaras devem ser trocadas com regularidade. As autoridades de saúde aconselham que as máscaras cirúrgicas sejam substituídas a cada quatro horas de utilização. Caso a máscara fique húmida ou suja, também a deve substituir.

Posso contrair covid-19 a partir de uma máscara?

Uma máscara usada por uma pessoa infectada com o novo coronavírus vai conter partículas do vírus. Se tocar ou utilizar numa destas máscaras, corre risco de infecção. Por esse motivo é que as autoridades de saúde recomendam a correcta higienização e substituição das máscaras.

Como retirar a máscara?

Deve remover a máscara a partir de trás, segurando os atilhos ou elásticos. Evite novamente tocar na parte frontal da máscara. Evite, ainda, que a máscara toque noutras superfícies após a retirar.

Onde a devo colocar após a utilização?

Todas as máscaras cirúrgicas devem ser descartadas para um contentor de resíduos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Posso reutilizar máscaras cirúrgicas?

Não. Não reutilize máscaras cirúrgicas nem as tente lavar.