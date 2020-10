Covid-19: Pior semana desde o início da pandemia, três vezes mais casos do que no pico de Abril

O número de infecções diárias baixou e o número de mortes também, mas o total de pessoas internadas voltou a subir e a atingir um novo pico: é este o balanço do boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo, mas que diz respeito à totalidade do dia de sábado.

Assim, Portugal registou, este sábado, mais 2577 novos casos de infecção (o valor anterior, o mais alto de sempre, tinha sido contabilizado na sexta, 3669 infecções em 24 horas) — no total, a covid-19 já infectou 118.686 desde o início da pandemia.

Quase todos os valores mais elevados de casos diários foram registados este mês que, não estando ainda no fim, contabiliza já mais infecções do que, por exemplo, o mês de Março ou Abril. E se olharmos para os números desta semana conseguimos perceber que foi a mais negra em termos de novas infecções, mesmo em comparação com a pior semana de Abril, quando estávamos ainda no pico da pandemia e em confinamento. Entre 6 e 12 de Abril foram registados 5307 novos casos — nesse mês, a média de casos por dia foi de 759,4 infecções. E nesta última semana, entre segunda-feira e este domingo, foram registados 18.775 novas infecções em território nacional, uma média de 2682,1 casos por dia.

O boletim divulgado este domingo dá conta de 19 mortes (no dia anterior foram contabilizadas 21 vítimas mortais), o que perfaz um total de 2316 desde o início da pandemia.

À semelhança do que aconteceu nos dois dias anteriores, o número de internamentos devido à covid-19 registou um novo máximo em Portugal: estão internadas 1574 pessoas, mais 119 do que na sexta-feira, uma das subidas diárias mais altas de sempre. Destas, 230 estão internadas em unidades de cuidados intensivos (mais 9 do que na sexta).

Registou-se ainda uma subida no número de casos activos, indicador que tem estado em crescimento desde meados de Agosto e que teve a primeira descida na passada terça-feira, com menos 71 casos activos. No entanto, logo no dia seguinte, este indicador voltou a subir e atingiu este sábado o valor mais elevado de sempre — há, assim, mais 1523 casos activos, num total de 47.493.

Por outro lado, o número de casos recuperados também é significativo, apesar de ser mais baixo do que o registado nos últimos dias: existem mais 1035 casos recuperados, num total de 68.877. Pelo menos 58.749 pessoas estão ainda a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde, mais 1725 desde o dia anterior.

Norte novamente com grande parte dos casos

Grande parte dos novos casos (1696 ou 65,8%) foi registada na região Norte — que tem já deste quinta-feira algumas regiões com regras mais apertadas para conter a propagação do vírus — e cerca de 16% em Lisboa e Vale do Tejo (492 novos casos).

Na distribuição dos casos por região, é possível perceber que Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem o maior número acumulado de casos no país, mas a região Norte já tem valores próximos em termos de novos casos por causa do aumento das últimas semanas. Ao todo, são 52.832 os registos de infecção e 927 mortes por covid-19 (mais oito).

O Norte tem 50.299 casos e 1022 mortes — é a região com o maior número de vítimas mortais, dez das quais ocorridas no sábado. Já o Centro tem 9951 infecções (mais 290) e 291 mortes. O Alentejo totaliza 2412 casos (44 novos) e 36 mortes (mais uma). No Algarve há 2469 casos de infecção (mais 42) e 25 óbitos. A Madeira registou 383 casos de infecção (11 novos) e zero mortes desde o início da pandemia. Já os Açores registam 340 casos (mais dois) e 15 mortes desde o início da pandemia.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 1135 são mulheres e 1181 homens — e no que toca às infecções, 54.054 são homens e 64.632 mulheres.​ As 19 mortes registadas este sábado são referentes a 16 pessoas acima dos 80 anos, duas entre os 70 e os 79 anos e uma pessoa entre os 20 e os 29 anos. A doença causada pelo novo coronavírus é mais mortal na faixa etária acima dos 70 anos: a covid-9 matou 1989 pessoas com estas idades, o que representa 78% de todas as mortes registadas em todas as faixas etárias.