PS perde maioria absoluta nos Açores e Chega, IL e PAN entram no parlamento

Noite eleitoral histórica nos Açores. O PS, que governa a região há 24 anos, perdeu a maioria absoluta que detinha há duas décadas. Pela primeira vez, Vasco Cordeiro vai ter de governar em minoria, naquele que será o seu último mandato à frente do executivo açoriano.

Foi a noite eleitoral mais imprevisível dos últimos anos nos Açores. Habitualmente, a partir do início da noite já se conhece o resultado eleitoral. Há 24 anos que o PS vence as eleições regionais, há 20 anos com maioria absoluta. Desta vez, não foi assim.

Em 2020, as contas fizeram-se até ao fim, ilha a ilha, freguesia a freguesia. No final, o PS perdeu a maioria absoluta. Os socialistas obtiveram 39,13%, o PSD 33,74%, o CDS 5,51%, o Chega 5,06%, BE 3,82%, PPM 2,34%, a Iniciativa Liberal 1,93% e o PAN 1,93%.

Na distribuição de mandatos, o PS consegue 25, o PSD 21, o CDS três, o Chega dois, o Bloco de Esquerda dois, o PPM dois, a Iniciativa Liberal um e o PAN outro. De fora do parlamento regional fica a CDU.

Vasco Cordeiro, líder do PS-Açores e actual presidente do Governo Regional, parte para o seu último mandato permitido pela lei mais fragilizado. Foi em 1996, aquando da primeira vitória socialista na região, que Carlos César venceu com maioria relativa. Em 2016, no total, PS teve 46,4% (30 deputados) e o PSD 30,9% (19 deputados). A maioria absoluta nos Açores consegue-se com 29 deputados.

A luta pelo terceiro lugar foi renhida. O CDS ganhou no limite e conseguiu mais um deputado do que Chega, que elegeu dois. André Ventura esteve uma semana em campanha nos Açores e obteve os frutos disso. O Bloco de Esquerda, apesar de ter ficado atrás do partido de André Ventura, manteve os mesmos dois deputados que teve na legislatura anterior. O PPM, que já tem um deputado desde 2008 no Corvo, conseguiu outro deputado, eleito pelas Flores.

CDU desaparece, abstenção diminui

A Assembleia Legislativa Regional dos Açores vai ficar mais repartida do que nunca. Além do Chega, vão entrar Iniciativa Liberal e o PAN, Ambos elegeram pelo círculo de compensação. Um dos maiores derrotados da noite foi a CDU. Na última legislatura, obteve um deputado, eleito pelas Flores. Nas eleições de 2020, perde o deputado e praticamente desaparece do mapa político açoriano.

Uma das vitórias da noite foi a redução da abstenção. Em 2016, a taxa de abstenção foi a mais elevada de sempre em eleições regionais (59,6%). Em 2020, a abstenção situou-se nos 55%.

Os próximos dias vão ser interessantes na política açoriana. Vasco Cordeiro vai encarar uma situação nova: como governar com maioria relativa? Em 1996, o PS governou com o CDS, mas desta vez os centristas não chegarão para assegurar uma maioria aos socialistas.

Por outro lado, José Manuel Bolieiro, líder do PSD-Açores, realçou ao longo da campanha que era um homem de consensos e que o partido logo tomaria uma posição após os resultados.

Ao longo da campanha, pairou no ar a possibilidade de uma “geringonça” de direita. E os resultados permitem isso: é preciso PSD juntar-se a CDS, Chega, PPM e Iniciativa Liberal. É preciso uma coligação de cinco partidos para ter a maioria absoluta. Uma coisa é certa: à partida para essas eleições, todos os partidos tinham como objectivo acabar com a maioria socialista. E conseguiram. 20 anos depois.