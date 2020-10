Queres saber mais sobre gordofobia? Lê-os, ouve-os ou vê-os

Combater o estigma da gordofobia e acabar com a discriminação em relação a pessoas com excesso de peso pode começar com um bom livro, uma boa imagem ou uma pessoa inspiradora. Reunimos algumas referências que podem ajudar a entender como é ser gordo na primeira pessoa, como aceitar o próprio corpo, mas também a compreender como o preconceito pode dificultar o caminho para a autoconfiança.

Pessoas

Sofie Hagen

A gordofobia é a bandeira desta comediante dinamarquesa. Em podcasts, espectáculos de stand-up comedy, ou publicações no Instagram, Sophie Hagen fala sobre “como amar o corpo gordo e odiar o sistema”. No seu livro Happy Fat, Taking Up Space in a World That Wants to Shrink You, Sofie conta como removeu as influências gordofóbicas da sua vida e encontrou auto-aceitação. Vergonha, sexo, assentos de avião, amor e muitos outros assuntos contados na primeira pessoa e com direito a dicas para os leitores.

Caio Revela

Depois de passar quatro anos obcecado com comida saudável, Caio Revela escolheu aceitar o peso. O activista brasileiro partilha conteúdo relacionado com a gordofobia — não só na sociedade em geral, mas também dentro da comunidade LGBT —, bem como vídeos onde fala de experiências pessoais vividas ao longo da vida.

Haley Morris-Cafiero

A fotógrafa norte-americana lançou, em 2015, o fotolivro Wait Watchers, onde mostrava, através de imagens, as reacções de pessoas que se cruzavam com ela na rua e a olhavam com desprezo por causa do seu corpo. O seu grito contra a gordofobia não ficou por aí: perante os comentários de ódio que recebeu após a publicação do trabalho, criou uma nova série fotográfica, dessa vez dedicada ao cyberbullying.

Preta-Rara

A conta de Instagram de Preta-Rara é uma celebração do corpo da mulher gorda e negra. Foi empregada doméstica, professora de história e agora é rapper: usa a música para falar sobre o que a incomoda. Sem medo dos padrões, a artista partilha está atenta não só à gordofobia, mas também ao racismo e outros temas sociais. Publicou o livro Eu, empregada doméstica: a senzala moderna é o quartinho da empregada, onde relata o seu passado e reivindica direitos.

Livros

A Gorda, Isabela Figueiredo

Maria Luísa, a protagonista do romance de Isabela Figueiredo, é uma rapariga com muitos atributos: inteligente, boa aluna, forte personalidade. Mas o facto de ser gorda coloca o resto em segundo plano. O bullying e o esquecimento são constantes, mas Maria Luísa não desiste de viver uma vida.

Goddess Revolution, Melissa Wells

A coach de saúde Melissa Wells dedica-se a ajudar pessoas a fazerem as pazes com a comida e com o corpo. No livro Goddess Revolution, dedicado especialmente a mulheres, Melissa dá conselhos e dicas para que as leitoras recuperem o controlo de como se sentem no seu próprio corpo.

Intuitive Eating, Evelyn Tribole e Elyse Resch

Neste livro, uma dietista premiada e uma nutricionista, ambas especializadas em transtornos alimentares, tentam ensinar a rejeitar a cultura da dieta, a encontrar satisfação na comida, mas também a ter sentimentos sem necessitar de comida. O conceito de alimentação intuitiva, explica Evelyn Tribole no seu site, é “o processo pessoal de honrar a saúde ouvindo e respondendo às mensagens directas do corpo, para responder às suas necessidades físicas e psicológicas”.

Páginas

Fat Body of Work

Uma “colecção de arte (online) feita por mulheres ou pessoas não-binárias gordas”. O site convida artistas a expor os seus trabalhos, apresentando a sua história através de uma entrevista e um pequeno texto. A autora do site, Christine Gaffney, pretende criar inclusão e oportunidades para grupos sub-representados.

The EveryMan Project

Criado por Tarik Carroll, o projecto é uma conversa visual e online que recria movimentos de moda e os reimagina de uma forma diversa, usando modelos de todas as formas e cores. Além de querer dar espaço a outros corpos no mundo da moda, o movimento quer acabar com a masculinidade tóxica.

Podcasts

I Weight

Se gostas mais de ouvir do que ler, o podcast de Jameela Jamil pode ser uma óptima opção. Das alterações climáticas à saúde mental, a actriz e apresentadora britânica, juntamente com os convidados, pretende “derrubar diferentes estereótipos no mundo, ensinar como podemos usar o nosso tempo e energia para fazer mudanças nas comunidades e no mundo”.

As conversas com Demi Lovato e Debra Messing tocam temas como o body-shaming, tamanhos standardizados e a pressão de corresponder a um padrão.

Sobremesa

O podcast de Mafalda Beirão aborda questões “sobre os mais variados temas”, descreve a autora, que diz sempre ter tido “demasiadas opiniões sobre tudo”. O primeiro episódio, com Joana Monteiro Teixeira, fala sobre o movimento body positive.