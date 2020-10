Líder da oposição da Venezuela, Leopoldo López, saiu do país e instala-se em Espanha

O líder da oposição da Venezuela, Leopoldo López, abandonou a embaixada espanhola em Caracas o sábado e saiu do país, mais de um ano depois de ali se ter refugiado para escapar à prisão domiciliária.

O seu partido, Vontade Popular, não divulgou de que forma López saiu do país, mas duas pessoas conhecedoras da operação disseram que foi através da Colômbia, país com fronteira com a Venezuela.

Uma fonte do Governo e Madrid diz que López chega este domingo a Espanha, onde vivem o seu pai (deputado europeu) e a sua mulher.

López foi preso em 2014 depois de ter dirigido os protestos contra o Presidente Nicolás Maduro. Passou a regime de prisão domiciliária em 2017. De casa, orientou Juan Guaidó, deputado do Vontade Popular que assumiu a liderança dos protestos contra Maduro e foi eleito presidente da Assembleia Nacional onde a oposição tinha a maioria. Guaidó invocou a Constituição e proclamou-se Presidente, sendo na altura reconhecido por mais de 50 países, Portugal entre eles.

Em Abril de 2019, quando Guaidó ensaiou uma revolta militar, fracassada, contra Maduro, López surgiu a seu lado, nas ruas, refugiou-se depois na residência do embaixador espanhol na capital venezuelana.

Lilian Tintori, mulher de López, juntou-se a ele na embaixada, mas conseguiu sair e instalou-se em Espanha em Maio.

Guaidó confirmou a fuga de Leopoldo López numa mensagem no Twiter em que ridiculariza Maduro por não ter conseguido capturá-lo. “Fizémos troça do aparato repressivo, conseguimos fazer sair Leopoldo López do país”.

Maduro, no controlas nada.



Burlando tu aparato represivo, logramos sacar a territorio internacional a nuestro Comisionado para el Centro de Gobierno, Leopoldo López.



Su aporte por Venezuela continua desde este nuevo espacio de acción. — Juan Guaidó (@jguaido) October 24, 2020

Num comunicado, o Vontade Popular disse que López saiu da embaixada para “coordenar novas iniciativas e prol da liberdade na Venezuela”.

López viu a sua actividade política ser travada por Espanha enquanto esteve na embaixada. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Madrid, Josep Borrell (agora chefe da diplomacia da União Europeia) disse que Espanha não permitiria que a sua embaixada fosse usada como centro da oposição.

Borrell disse também que Espanha não entregava López às autoridades venezuelanas, mas que não lhe dava asilo uma vez que para obtê-lo teria que fazer o pedido em Espanha.