Claudia Schiffer: “A beleza é uma coisa subjectiva e é importante ter consciência disso”

Foi umas das maiores supermodelos e é ainda hoje um ícone da última década do século XX, incorporando muito do que a mesma representou. Agora, no ano em que completou 50 anos, Claudia Schiffer mostra-se uma profissional realizada, quer pela carreira passada, quer pelos diferentes papéis que assume no presente: como produtora-executiva dos filmes do marido, o realizador e argumentista Matthew Vaughn, como curadora de colecções de arte e como designer.

