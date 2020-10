Os Vinhos de Portugal no Brasil por quem ficou em casa

O maior evento de vinhos portugueses no Brasil este ano é digital. São três dias de provas ao vivo com 62 produtores de vinho, 15 provas com críticos brasileiros e portugueses, entre estas quatro provas especiais com a presença do próprio produtor.

Beatriz Cabral de Almeida é enóloga na Quinta dos Carvalhais, um dos 62 produtores que aceitou o desafio de embarcar nesta aventura transatlântica em tempos pandémicos. Luís Delgado é assinante do PÚBLICO, comprou o ingresso para o evento, com a giftbox para assistir de casa a uma prova. Ambos participam este ano nos Vinhos de Portugal de casa. Beatriz terá este domingo a prova dos vinhos da Quinta dos Carvalhais, com o crítico Dirceu Vianna Junior, a que se ligará a partir da sua casa, no Porto. Luís Delgado assistiu à prova de sexta-feira "Vinhos Contemporâneos do Douro" a partir de sua casa, em Lisboa. Ao PÚBLICO, falam sobre a experiência.