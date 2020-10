PT2020: Bolsa de recuperação de projectos retomada até ao fim do ano

A pandemia de covid-19 cancelou a acção executiva da Bolsa de Recuperação de projectos, iniciativa com que o Governo arrancou o ano de 2020 e com a qual tencionava identificar os projectos que tinham recebido financiamento comunitário mas não tinham chegado a arrancar. O objectivo era perceber se esses projectos iam avançar ou não, para avaliar se os fundos comunitários que a eles estavam alocados iriam ser concretizados, ou se seria possível desviar essas verbas para novos concursos. No entanto, em declarações ao PÚBLICO, o ministro do planeamento, Nelson de Souza, diz que a actividade dessa bolsa terá de ser retomada.

