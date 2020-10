Presidente da Samsung morreu aos 78 anos

O presidente da Samsung Electronics, Lee Kun-hee, morreu este domingo aos 78 anos, informou o grupo sul-coreano em comunicado. Lee, que transformou o grupo num gigante global das telecomunicações, estava acamado desde que sofreu um ataque cardíaco em 2014.

“É com grande tristeza que anunciamos a morte de Lee Kun-hee, presidente da Samsung Electronics”, disse o grupo. “O presidente Lee faleceu em 25 de Outubro com sua família, incluindo o vice-presidente Jay Y. Lee, ao seu lado”, pode ler-se na mesma nota divulgada.

O vice-presidente, o filho Lee Jae-yong, está à frente da empresa desde 2014.

“O presidente Lee foi um verdadeiro visionário que transformou a Samsung ao tornar uma empresa local líder mundial em inovação e poder industrial”, elogiou a empresa, acrescentando que “seu legado será eterno”.

A Samsung é de longe o maior dos conglomerados sul-coreanos que dominam a 12.ª maior economia do mundo, com um volume de negócios equivalente a um quinto do Produto Interno Bruto do país.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os principais os negócios do grupo são os equipamentos electrónicos, tendo lançado o primeiro telemóvel dobrável, os electrodomésticos, e, em menor escala, a produção de filmes.

Lee Jae-yong foi condenado a cinco anos de prisão em 2017 depois de ser condenado por corrupção e outros crimes relacionados com o ex-presidente Park Geun-hye, sendo depois absolvido das acusações mais graves no recurso e libertado um ano depois. Este processo ainda está em curso.

O pai, Lee Kun-hee, foi condenado por corrupção em 1996 e, em seguida, por corrupção e evasão fiscal em 2008, mas acabou por ser condenado apenas a pena suspensa.