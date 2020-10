Rui Costa brilhou na primeira montanha da Vuelta

Rui Costa esteve neste domingo bem perto de ganhar uma etapa da Volta à Espanha em bicicleta pela primeira vez na sua carreira. Na sexta etapa, a primeira com alta montanha, o ciclista português da Emirates esteve durante boa parte da subida final no grupo da frente e só não conseguiu responder ao ataque nos últimos quilómetros de Ion Izaguirre (Astana). Rui Costa chegou no terceiro lugar, a par de Michael Woods (EF Pro Cycling), a 25 segundos do vencedor da etapa.

O dia não correu nada bem a Primoz Roglic (Jumbo), líder da geral à partida para esta sexta etapa (146,6km entre Biescas e Aramón Formigal). O esloveno foi apenas 20.º na etapa e caiu para quarto, com Richard Carapaz (Ineos) a assumir-se como o novo dono da camisola vermelha.