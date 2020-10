MotoGP: Morbidelli ganha em Teruel, Oliveira em sexto

Franco Morbidelli (Yamaha) é agora quarto classificado no Mundial de MotoGP. A subida do italiano na hierarquia foi uma consequência do triunfo incontestável no Grande Prémio de Teruel, neste domingo, corrida na qual Miguel Oliveira (KTM) terminou na sexta posição, pela terceira vez nesta época, depois de uma excelente recuperação.

Foi praticamente um monólogo de Morbidelli aquilo a que se assistiu na 11.ª corrida da temporada. Depois da surpreendente pole position de Takaaki Nakagami (Honda), o japonês não completou sequer a primeira volta no circuito espanhol (o mesmo tendo acontecido com Jack Miller e Brad Binder) e o italiano da Yamaha tomou conta da prova desde o início.

A 15 voltas do fim, Morbidelli (pneus médios) e Alex Rins (pneus macios) já tinham descolado na frente da corrida, com Maverick Viñales (Yamaha) e Johann Zarco (Ducati) ainda no encalço, mas já mais distantes. Miguel Oliveira, que chegou a rodar em 12.º, já era nono por esta altura e estava momentaneamente na perseguição a Pol Espararó.

Do segundo lugar para baixo, a prova permanecia viva, despertando o interesse dos adeptos que constavam da parede virtual posicionada numa das curvas do circuito - e de todos os outros, naturalmente. Com oito voltas por cumprir, Oliveira ganhou uma luta demorada com Fabio Quartararo (Yamaha) e subiu ao sétimo posto, mantendo o pé no acelerador para ir atrás de Maverick Viñales (Yamaha).

Este duelo com o espanhol foi mantido até à recta da meta, com uma ultrapassagem momentânea do português, a três voltas do fim, da qual Viñales recuperou, para terminar em quinto lugar, com Oliveira a 38 milésimas de segundo de distância. Foi o regresso aos pontos do piloto de Almada, depois de uma prova para esquecer em Aragão, há uma semana.

Se a recuperação de Miguel Oliveira, actual 10.º classificado do Mundial, com 79 pontos (menos 30 do que o quinto), foi interessante, o que dizer da corrida de trás para a frente de Joan Mir? O espanhol da Suzuki Ecstar partiu da 12.ª posição para chegar ao pódio, a 5,37 segundos do vencedor e com quase cinco segundos de vantagem sobre o quarto, o compatriota Pol Espargaró.

Com 75 pontos em disputa até final da época, Joan Mir lidera o Mundial, com 137 pontos, seguido de Fabio Quartararo (123) e Maverick Viñales (118). O próximo Grande Prémio está agendado para 8 de Novembro, em Valência, sendo que o calendário encerrará em Portugal, no dia 22.