Curta Elo, de Alexandra Ramires, premiada no Festival de Cinema de Chicago

O filme Elo, de Alexandra Ramires, venceu o prémio principal da competição de curtas-metragens de animação do 56.º Festival Internacional de Cinema de Chicago, que termina este domingo nos Estados Unidos, anunciou a organização.

Segundo informação disponível no site oficial do festival, Elo venceu o Hugo de Ouro na competição de curtas-metragens de animação. “Uma bela paleta invertida de preto-e-branco atrai-nos imediatamente e uma grande quantidade de silêncio mantém-nos lá”, afirmou o júri sobre o filme, ao qual diz ter atribuído a distinção “pela sua fusão perfeita de beleza e horror”.

A curta Elo, co-produzida pela portuguesa Bando à Parte, de Rodrigos Areias, e pela francesa Providences, foi, de acordo com a Agência da Curta-Metragem, “animada a partir de desenhos em grafite e pó de grafite”, e “explora o encontro de duas personagens que procuram adaptar-se na tentativa de se encaixarem em padrões instituídos.”

Elo, que esteve em competição no Festival de Cinema de Toronto e foi premiado no Curtas Vila do Conde e no festival Animatou, na Suíça, é o primeiro filme que Alexandra Ramires assina sozinha, depois de ter co-realizado, com Laura Gonçalves, Água Mole.

O 56.º Festival Internacional de Cinema de Chicago começou no dia 14 de Outubro e, devido à pandemia da covid-19, decorreu num formato presencial e online. A lista de vencedores desta edição inclui também um filme brasileiro, Casa de Antiguidades, que valeu ao realizador, João Paulo Miranda Maria, o prémio Rogert Ebert da competição de Novos Realizadores.