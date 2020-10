O acto de resistência dos Deftones, contra a polarização

As datas redondas parecem mais propensas à reflexão, às constatações amparadas pela clareza da distância. Passaram 20 anos desde White Pony, o disco que pôs os Deftones no mainstream do rock pesado, ainda que indevidamente arrumados na gaveta do nu-metal. E White Pony passa com distinção no teste do tempo — enquanto põe em ainda maior contraste o absurdo de juntar o quinteto californiano no mesmo saco que Papa Roach, Limp Bizkit ou Linkin Park. “Nessa altura, o queixume era algo muito popular na música”, comenta Chino Moreno, numa entrevista à revista britânica NME. “Eu queria antes escrever acerca de coisas sobre as quais se pudesse desenvolver, imaginar, pintar quadros.”

