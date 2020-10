“Está a voltar tudo de novo, mais cedo do que esperávamos. E nós estamos também mais cansados”

Reportagem

No Hospital de São João, no Porto, o primeiro a accionar o nível 3 do plano de contingência, os doentes infectados ameaçam voltar a entupir os serviços. A abordagem terapêutica mudou e os médicos, que fazem um uso mais parcimonioso do ventilador, têm a expectativa de poder reduzir o tempo de internamento. Mas, avisam: “Não conseguimos meter dez pessoas num carro que só leva cinco.”